Covid in Calabria, nessuna vittima dopo settimane. In 24 ore 108 nuovi casi

Sono 108 i nuovi positivi al covid di oggi, martedì 18 maggio, e nessun decesso. Un leggero aumento dunque dei casi, rispetto ai 71 positivi di ieri (QUI).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 64.811, mentre i decessi totali sono stato 1.120.

La provincia in cui si registrano più casi è quella Reggina con i suoi 60 nuovi positivi, seguono Catanzaro (+22), Crotone (+21), Cosenza (+5), mentre Vibo Valentia non registra alcun caso.

Diminuiscono i ricoveri. Attualmente nei reparti ordinari si trovano 347 persone (-9), così come sono calati i casi in isolamento domiciliare 11.115 (-290), tuttavia nelle terapie intensive sono stati ricoverati tre nuovi pazienti, per un totale di 26 posti letto occupati.

I guariti sono 52.203 (+404), mentre i casi attivi sono in tutto 11.488.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove da inizio pandemia sono stati registrati 20.082 casi, nelle ultime 24 ore i nuovi positivi sono 60. Attualmente i casi attivi sono 1.770, di cui 89 ricoveri a Reggio Calabria, 21 a Gioia Tauro (-10); 9 in terapia intensiva; 1.643 in isolamento domiciliare (-68). I casi chiusi sono 20.082, di cui 19.773 guariti (+130); 309 deceduti.

Nel Cosentino i nuovi casi sono 5, per un totale di 21.674. Attualmente i casi attivi sono 7.082, di cui 85 ricoveri a Cosenza, 35 a Rossano;10 al presidio ospedaliero di Acri, 7 al presidio ospedaliero di Cetraro (-1); 9 in terapia intensiva (-2); 6.931 in isolamento domiciliare (-92). I casi chiusi sono 14.592, di cui 14.088 guariti (+96); 504 deceduti.

Nel Catanzarese i nuovi positivi sono 22, ma da inizio pandemia si sono ammalati in 9.517. Attualmente i casi attivi sono 1.603 di cui, 31 ricoveri a Catanzaro, 5 a Lamezia Terme, 8 al Mater Domini (-5); 8 in terapia intensiva (+1); 1.551 in isolamento domiciliare (-62). I casi chiusi sono 7.914, di cui 7.782 guariti (+89); 132 deceduti.

Nel Crotonese, dove il totale dei casi si attesta a quota 6.131, i nuovi positivi sono 21. Attualmente i casi attivi sono 672, di cui 23 ricoveri (-1); 649 in isolamento domiciliare (-32). I casi chiusi sono 5.459, di cui 5.371 guariti (-58); 88 deceduti.

Nel Vibonese oggi non sono stati registrati casi, ma da inizio pandemia il totale delle persone che hanno contratto il Covid-19 sono state 5.243. Attualmente i casi attivi sono 310, di cui 20 ricoveri; 290 in in isolamento domiciliare (-31). I casi chiusi sono 4.933, di cui 4.846 guariti (+31); 87 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid contratti da persone provenienti da altra regione o Stato, attualmente i casi attivi sono 51 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 343 3 sono tutti guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.