Covid, Spirlì a Corigliano Rossano: “Vaccinate 800mila persone in tutta la Calabria”

Sono 800mila le persone vaccinate in tutta la Calabria. l’annuncio è stato dato dal presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, al termine della visita di questa mattina al centro vaccinale di Corigliano Rossano.

E nell’hub di Corigliano Rossano giornalmente vengono inoculate dalle 700 alle 800 dosi di siero, anche se in alcuni giorni, come affermato da Spirlì “arrivato anche a punte di 1.300”.

E Spirlì si è detto soddisfatto per “le scelte fatte in questi mesi, non ultima quella di chiedere all’Esercito di collaborare con la Protezione civile e le aziende sanitarie e ospedaliere della regione. Da allora, ci sono stati pochissimi disguidi e stiamo viaggiando a grandi numeri, dai 15 ai 20mila vaccini al giorno”.