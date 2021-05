Crotone. Avviata raccolta fondi per donare casco refrigerante al reparto di Oncologia

Donare un casco refrigerante al reparto di Oncologia dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone. È questo l’obbiettivo della raccolta fondi avviata nella città pitagorica e che ha trovato il pieno sostegno dell’assessore alla Tutela della Salute, Carla Cortese.

“L’associazione Vivere Sorridendo mi ha manifestato la necessità di completare il pagamento di un casco refrigerante per il reparto di Oncologia dell’Ospedale cittadino”. Precisa in una nota l’assessore Cortese, che aggiunge: “Ho colto con grande attenzione questa necessità ed insieme all’avvocato Francesco Masciari, direttore amministrativo dell’Asp, che ringrazio per la disponibilità abbiamo contatto Confidustria”.

“Il presidente Mario Spanò – aggiunge la Cortese - ha promosso una raccolta fondi tra gli associati alla quale hanno aderito, tra gli altri, Cai Service Group, BBC del Crotonese Credito Cooperativo, Envì Group srl, Saggese srl, Ausimare srl, CTC Consorzio Trasportatori Crotonesi, Catrol srl, Fratelli Romano spa, Borrelli Luigi, raccogliendo una importante somma che è stata consegnata all’associazione Vivere Sorridendo e con la quale è stata pagata una quota del casco refrigerante”.

"Ho avuto modo di ringraziare tutti gli associati di Confindustria attraverso il prof. Mario Spanò, presidente della stessa, per la sensibilità dimostrata ed allo stesso modo ho manifestato la riconoscenza a Giovanni Marsala e Roberto Russo dell’associazione Vivere Sorridendo che – conclude l’assessore - hanno deciso di offrire al reparto di oncologia un importante servizio con l’acquisto del casco refrigerante che è estremamente utile per i pazienti che debbono sottoporsi a cure presso il reparto di Oncologia dell’Ospedale S. Giovanni di Dio.”