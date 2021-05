Troppi pericoli al “Garibaldi-Don Bosco” di Vibo: Carabinieri e Asp “rimproverano” Comune

Numerosi pericoli per l’incolumità pubblica sono stati riscontrati all’interno del complesso “Garibaldi-Don Bosco” di piazza Municipio, a Vibo Valentia, a seguito di un’ispezione eseguita dai carabinieri del Nucleo di Tutela del patrimonio culturale di Cosenza, insieme al personale dell’Asp di Vibo.

Un controllo che ha fatto seguito alla decisione dell’Amministrazione comunale di abbattere una piccola porzione di muro. Proprio a partire dalla zona del muretto, le autorità avrebbero riscontrato numerose criticità e nella relazione stilata dopo l’ispezione viene precisato: “appare come un’area di cantiere nella quale è al momento assente la cartellonistica e la segnalazione verticale che la delimiti”.

Sempre secondo le autorità, alto è il pericolo per i bambini a causa di “cabine elettriche non custodite sul muro dell’abitazione confinante con l’area” nonché “della presenza di alberi di alto fusto in evidente pendenza; dalla rampa di accesso alla scuola i cui spazi al di sotto dei gradini non sono delimitati; dalla presenza di muretti con spigoli contundenti che delimitano il terreno dell’area giochi”.

Inoltre, anche l’accesso al parcheggio il cui ingresso è da Santa Maria dell’Imperio “non appare delimitato”.

Le autorità, dopo le opportune verifiche, hanno “rimproverato” l’Amministrazione comunale e notificato una serie di prescrizioni all’Ente al fine di adeguarsi a tutte le norme in materia di sicurezza.