Rossano. Scatta l’iniziativa “Spiagge plastic-free”, è un successo

Successo per l’evento promosso dal WWF di Corigliano-Rossano (Calabria Citra) che, domenica 16 maggio, ha organizzato l’iniziativa dal titolo: "spiagge plastic-free" presso “l’oasi della legalità WWF” in Contrada Galderate al lido Sant’Angelo di Rossano.

Tanti cittadini, oltre a molte famiglie con i loro bambini, hanno preso parte alla significativa iniziativa finalizzata alla raccolta volontaria di rifiuti in plastica sulla spiaggia. Soddisfatto, in modo particolare, il Presidente del WWF di Corigliano-Rossano, Giuseppe Campana, per la buona riuscita dell’appuntamento in città. È necessario sensibilizzare tutti i cittadini a rispettare l’ambiente che ci circonda e di non abbandonare i rifiuti sulla spiaggia che vanno poi a depositarsi sui fondali marini.

Nel 2050, secondo uno studio redatto dal WWF, nei nostri mari ci sarà più plastica che pesci, per cui è necessario mettere in atto una serie di iniziative per scongiurare questo fenomeno. La campagna “spiagge plastic free” lanciata dal WWF, ha come obiettivo principale di salvare i nostri mari dall’inquinamento da plastica.

L'evento si è svolto all'aperto e nel rispetto delle normative anti-covid. Significativa, tra l’altro, a cerimonia d’installazione di un arbusto per ricordare il Sovraintendente capo della Polizia di Stato in pensione, Gaetano Gallo, volato in cielo, prematuramente, a causa del Covid-19. Alla lodevole iniziativa, inoltre, hanno preso parte il sindaco di Corigliano-Rossano, Flavio Stasi, l’assessore Mauro Mitidieri, i consiglieri comunali: Alessia Alboresi, Isabella Monaco, Biagio Frasca, Cesare Sapia e Liliana Zangaro.

Presenti anche una nutrita rappresentanza sia del Comitato “Plastic-free” e sia dell’Associazione “SosteniAmo” Corigliano-Rossano. Prossimo appuntamento è per domenica 23 maggio, alle ore 10:00, presso la Madonnina che si trova sul litorale di Schiavonea nell’area di Corigliano. I tanti cittadini sono invitati a partecipare.