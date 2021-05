Incidenti lungo via Alfieri di Praia a Mare, De Lorenzo: “Chiesto intervento per la sicurezza”

“Ho inviato via pec una interrogazione al comando del corpo di Polizia Locale di Praia a Mare per sapere cosa intende fare per mettere in sicurezza gli automobilisti che attraversano la serie di incroci lungo via Alfieri”. Lo rende noto il consigliere di opposizione di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, che precisa che il suo intervento “fa seguito a una segnalazione verbale verso il medesimo comando di alcuni giorni fa e arriva a seguito di due incidenti stradali verificatisi nel giro di 24 ore, in corrispondenza dell'incrocio tra le vie Vincenzo e Bellini e Vittorio Alfieri”.

In entrambi i casi, a seguito degli scontri tra autovetture, si è registrato il ribaltamento di automobili con conseguenze fortunatamente non gravi per gli occupanti degli abitacoli. In occasione dell'incidente di ieri, per una persona è stato necessario il soccorso medico in ospedale da parte del 118. In quello di 24 ore prima, nessuno dei giovani a bordo dell'automobile capottata ha riportato ferite.

“La settimana scorsa, in qualità di consigliere comunale – sostiene De Lorenzo – avevo segnalato verbalmente la criticità a due agenti della Polizia Locale incontrati proprio sul posto. Li avevo anche pregati di informare della mia segnalazione il loro comandante e quindi di provvedere ad aumentare la sicurezza”.

Tanto l'oggetto dell'interrogazione quanto quello della segnalazione verbale di De Lorenzo è relativo alla serie di incroci presenti lungo via Vittorio Alfieri, strada che collega via Giuseppe Verdi con il Lungomare Sirimarco, e data dalle intersezioni con le vie Francesco Cilea e Vincenzo Bellini. Queste ultime poi conducono a via Dante Alighieri, strada dalla quale è possibile tornare su via Verdi.

“Quegli incroci – spiega il consigliere di opposizione – presentano una evidente carenza di segnaletica stradale orizzontale. Non sono segnalati adeguatamente gli stop. Questa condizione di pericolo esiste da sempre, ma – aggiunge – le cose sono peggiorate da qualche tempo. A causa dei lavori che interessano un edificio scolastico, via Verdi è stata interdetta alla circolazione dei veicoli per un tratto di alcune decine di metri. Il traffico di questa importante arteria cittadina è stato quindi deviato su via Alfieri e dunque verso la serie di incroci pericolosi. Credo sia quanto meno ragionevole ritenere che i due incidenti delle ultime 24 ore ne siano una conseguenza”.