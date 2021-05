Incidente sulla provinciale 163: auto si ribalta, conducente estratto dall’abitacolo

Una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta questo pomeriggio, intorno alle 18:30, per un incidente avvenuto sulla provinciale 163, nel comune di Falerna.

Una la vettura coinvolta, una Opel Meriva che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo sul costone della montagna adiacente la carreggiata, ribaltandosi poi su di un lato.

A bordo vi era il solo conducente che, ferito, è stato estratto dall'abitacolo ed affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso. L’uomo è stato poi trasportato in ospedale con l’elisoccorso.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso anche alla messa in sicurezza dell’area e dell’auto, in attesa del soccorso stradale. Sul posto anche i carabinieri per quanto di competenza.