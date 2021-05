San Costantino Calabro. Bimbo investito mentre è in bici, ferito gravemente

Un bimbo di soli nove anni è rimasto ferito in modo grave durante un incidente stradale avvenuto intorno alle 5 di questo pomeriggio a San Costantino Calabro, nel vibonese, in via IV Novembre, nei pressi della locale scuola elementare.

Da quanto appreso, il ragazzino è stato investito da un furgone mentre pedalava in sella alla sua bicicletta insieme ad un gruppo di amici. L'autista del mezzo si è subito fermato.



Nell’impatto è stato sbalzato a terra rovinando sull’asfalto riportando dei traumi tra cui uno, molto grave, alla testa. Soccorso dal 118 è stato poi trasportato d’urgenza, in elisoccorso, all’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro.

Sul luogo dell’incidente, per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti, sono intervenuti i carabinieri della stazione cittadina.