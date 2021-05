Fijlkam Calabria: ad Ostia Lido il passaggio di consegne ai neo eletti Presidente e Vice Presidenti

Comitato Fijlkam: Migliarese, Condipodero Preside_nte Coni Calabria,Mangiarano, Spanò, Gemelli

La 18^ Assemblea Regionale Ordinaria Fijlkam Calabria, che ha avuto luogo a San Marco Argentano domenica 9 maggio 2021, oltre all’approvazione dei Bilanci programmatici di indirizzo del Quadriennio Olimpico 2017/2020 ha previsto l’elezione del Presidente e dei Vicepresidenti di settore (Judo Lotta Karate del Comitato Regionale Fijlkam per il Quadriennio Olimpico 2021/2024.

I LAVORI

SI sono svolti con le operazioni di Verifica dei Poteri domenica 9 maggio 2021 dalle ore 9,00 alle ore 10,00 con inizio in prima convocazione alle ore 10,15 e, in seconda convocazione alle ore 11,15 presso la Cupola Geodetica – Piazza Rocco Trento – San Marco Argentano (CS) .

La struttura assembleare magistralmente curata nei particolari e secondo le norme anti Covid è stata posta in essere ed organizzata dal M° Luciano Dichiera, Dirigente della locale sezione di Karate san Marco Argentano il quale si è avvalso della preziosa collaborazione della associazione “Noi con Voi Mongrassano” della Protezione Civile.

A presiedere l’assemblea il Presidente del CONI regionale Avv. Maurizio Condipodero, il quale affiancato dalla Dott.ssa Viola Zangara in qualità di segretario dell’Assemblea ha aperto i lavori con la relazione del Commissario Straordinario dott. Vincenzo Failla. Presente in qualità di uditore anche il Delegato Provinciale Coni di Crotone Prof.ssa Francesca Pellegrino. La commissione verifica poteri e di scrutinio presieduta dall’Avv. Giuseppe Notarianni ha gestito tutte le operazioni dei Dirigenti delle società calabresi di Judo, Lotta e Karate con diritto di voto, che, in base alle classifiche nazionali, erano così distribuite: 15 per il settore Judo; 6 per il settore Lotta e 21 per il settore Karate.

L’Assemblea si è espressa ed ha così deliberato: Presidente del Comitato Regionale M° Enzo Migliarese (Crotone); Vice Presidente settore Judo M° Marco Mangiarano (Cosenza); Vice Presidente settore Lotta M° Domenico Spanò (Reggio Calabria); Vice Presidente settore Karate M° Gerardo Gemelli (Villa S. Giovanni).

“Con tutto lo staff siamo appena rientrati dal Centro Olimpico Federale di Ostia Lido dove è stato effettuato ufficialmente il passaggio di consegne – sottolinea il neo eletto Presidente M° Enzo Migliarese – ed a breve, inizieremo i lavori per la designazione di incarichi e commissioni. Sono perfettamente consapevole che si tratta di un impegno gravoso, ma ho subito avuto modo di apprezzare le capacità e l’entusiasmo dei vice presidenti eletti e, quindi, accolgo tale impegno con orgoglio, convinto come sono che la collaborazione sarà il collante di questa validissima squadra. È importante, oggi più che mai, aprire un dialogo costruttivo e trasversale tra le varie anime che compongono questa nostra grande Federazione. Il progetto generale, pur nella completa indipendenza di ogni settore, mira ad un obbiettivo AUDACE: mettere a disposizione le esperienze individuali a favore di Atleti, Tecnici, Dirigenti e Società, vale a dire, di tutta la comunità del Comitato Regionale FIJLKAM Calabria.”