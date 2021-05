Covid. La Calabria inizia la settimana con “solo” 71 nuovi positivi. Quattro i morti

Con poco più di 1.600 tamponi eseguiti, oggi la Calabria conta “solo” 71 nuovi positivi al coronavirus. Questa nuova settimana di maggio parte dunque con un brusco calo della curva dei contagi, che solo nella giornata di ieri erano il triplo. (QUI IL BOLLETTINO)

È Reggio Calabria la provincia che registra più casi con i suoi 54 nuovi positivi, seguono Cosenza (+9), Catanzaro (+8). Nessun nuovo contagiato è stato registrato invece nelle province di Vibo Valentia e Crotone.

Al consueto calo di positivi che si registra in ogni bollettino del lunedì però bisogna affiancare il triste numero dei decessi: atri 4 in sole 24 ore. Questo dato funesto porta la nostra regione a contare un totale di 1.120 vittime da febbraio 2020.

Per quanto riguarda i ricoveri, diminuiscono tuttavia i pazienti nei reparti Covid della regione (-5), per un totale di 356 persone ricoverate. In terapia intensiva invece si trovano 23 pazienti, solo oggi 2 nuovi ricoveri nel reggino.

Cala di molto il numero delle persone che si trovano in isolamento domiciliare (-596), e il totale nella regione è di 11.405 persone che stanno curando il coronavirus a casa propria. Sono invece 666 i guariti registrati oggi, numero che porta il totale a 51.799.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 21.792, solo oggi 54in più. In particolare, i casi attivi sono 1.840, di cui 91 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 21 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in reparto al presidio ospedaliero di Melito; 9 in terapia intensiva (+ 2 da ieri); 1.711 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono invece 19.952: 19.643 guariti, 309 deceduti.

Nel cosentino, che oggi conta 9 nuovi contagi, i positivi riscontrati sono stati in tutto 21.669. Qui i casi attivi sono ancora 7.173: 86 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 32 in reparto al presidio di Rossano;11 al presidio ospedaliero di Acri; 9 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 7 in terapia intensiva, 7.023 in isolamento domiciliare. Invece i casi chiusi sono 14.496: di cui 13.992 guariti, 504 deceduti.

Nel catanzarese, dove sono 8 i nuovi positivi, i contagi accertati sono stati finora 9.494. Nel dettaglio, sono 1.669 i casi attivi: 34 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 8 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 7 in terapia intensiva; 1613 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 7.825: 7.693 guariti, 132 deceduti.

Nel crotonese i casi covid segnalati sono stati in tutto 6.111, nessuno nelle ultime 24 ore. In particolare, i casi attivi sono 710, di cui 24 in reparto; 686 in isolamento domiciliare. Sono invece 5.401 i casi chiusi: 5.313 guariti, 88 deceduti.

Nel vibonese, che oggi non registra nuovi positivi, sono in totale 5.243 i casi registrati da febbraio 2020. I casi attivi qui sono 341, di cui 20 ricoverati, 321 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 4.902: 4815 guariti, 87 deceduti.

Da altra regione e dall’estero si registrano 51 casi attivi, tutti in isolamento domiciliare, e 343 casi chiusi.