Catanzaro, era ai domiciliari ma produceva e spacciava droga: arrestato

Era stato posto agli arresti domiciliari per numerosi precedenti di polizia e vari reati in materia di stupefacente, ma evidentemente non si era perso d’animo il giovane ventiseienne di Catanzaro, che ha trasformato la sua abitazione in una base di produzione e spaccio di droga.

Lo hanno scoperto gli agenti della Questura di Catanzaro, che nella serata di ieri hanno effettuato una perqusizione nell’abitazione del giovane, ai domiciliari dallo scorso ottobre. Dopo un breve controllo, sono stati rinvenuti circa 78 grammi di marijuana, 4 grammi di hashish e 0,5 grammi di cocaina. Oltra alla sostanza stupefacente, rinvenuti anche 14 bicchieri con altrettanti semi di canapa in germinazione.

Le varie sostanze stupefacenti erano nascoste all’interno di alcuni contenitori, mentre le piantie erano occultate in un armadio. Rinvenuti anche due bilancini di precisione, un grinder, vari coltelli e materiale per il confezionamento, assieme a 130 euro in banconote di piccolo taglio, verosimilmente proventi dell’attività di spaccio.

La droga è stata sequestrata, mentre il giovane è stato tratto in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.