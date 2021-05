Vaccino anti covid, anche in Calabria attivata la prenotazione per gli over 40

Da questa mattina anche gli over 40 calabresi potranno prenotarsi per ricevere il vaccino anti covid. Lo rende noto la Protezione Civile regionale, che ha recepito l’ordinanza del commissario straordinario Paolo Figliuolo che di fatto estende la possibilità di essere vaccinati fino ai nati nel 1981.

“Continueranno ad avere particolare attenzione le categorie fragili e le classi di età over 50, fino a garantire la massima copertura” spiegano ancora dalla Protezione Civile, che ricorda allo stesso tempo di prenotarsi tramite il portale nazionale o utilizzando uno dei numeri di telefono messi a disposizione, sia per fisso che per mobile.