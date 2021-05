Plastic Free: Botricello, Cropani e Sellia Marina firmano protocollo d’intesa

Tre comuni della fascia jonica catanzarese hanno aderito alla battaglia dell’associazione ambientalista Plastic Free, firmando un protocollo d’intesa volto alla realizzazione di varie attività. Si tratta di Botricello, Cropani e Sellia Marina, che nel corso dello scorso venerdì hanno firmato in presenza del referente locale Luigi Scalese.

“Ringrazio gli amministratori locali per la disponibilità e la sensibilità dimostrata su questa tematica. Speriamo di firmare il protocollo d’intesa anche a Cerva, dove abbiamo già realizzato un evento che ha visto una grande partecipazione da parte della cittadinanza e si sono raccolte 8 tonnellate di rifiuti, e nei paesi vicini quali Sersale, con cui abbiamo già un accordo di massima con il sindaco, Petronà ed Andali” afferma propril il referente dell’associazione, ricordando come questa sia nata solo nel 2019 come realtà digitale ed oggi conti ben 850 referenti in tutta Italia.

A seguito di questa firma i sindaci si impegnano a svolgere diverse attività come seminari sul rispetto e sull’educazione ambientale, ma anche attività di raccolta rifiuti nei luoghi deturpati, sopratutto lungo le spiagge in vista dell’imminente stagione estiva.