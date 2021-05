Attimi di tensione a Corigliano: danneggia auto, raggiunto dalla folla inferocita

La situazione sarebbe potuta degenerare in fretta ieri sera a Corigliano, quando attorno alle 21 una serie di segnalazioni ai Carabinieri hanno denunciato un episodio – l’ennesimo – di danneggiamento di diverse autovetture parcheggiate presso le case popolari di Via Fontanelle.

A danneggiare i veicoli un diciottenne del posto, noto per i suoi atti vandalici reiterati nel tempo, che non mancava di minacciare i residenti esasperati.

Giunte sul posto due gazzelle, i militari hanno trovato il diciottenne barricato in casa, mentre un gruppo di persone inferocite tentava di raggiungerlo. Tra queste vi era anche un cinquantasettenne, residente del posto, armato di pistola con colpo in canna.

I Carabinieri, dopo aver calmato gli animi con non poca difficoltà, hanno disarmato l’uomo e sequestrato l’arma, scoprendo che questa era legalmente detenuta. Tuttavia, l’uomo non avrebbe potuto portarla su strada, e non aveva denunciato il relativo munizionamento. Per questi motivi, il ciquantasettenne è stato denunciato per porto abusivo di arma da fuoco, detenzione illegale di munizionamento e minaccia aggravata.

Dopo una breve ricognizione tra i vari residenti che aveva subìto danneggiamenti o minacce, anche il diciottenne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Castrovillari per minacce.