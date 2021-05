Crotone, al via dei tirocini formativi presso l’ufficio del garante comunale

È stata pubblicata una manifestazione di interesse rivolta ai giovani laureati, i quali potranno partecipare un tirocinio formativo extracurriculare presso l’ufficio del garante comunale presieduto da Federico Ferraro. È lo stesso garante dei detenuti a darne notizia, che intende dunque presentare dei percorsi di politiche attive rivolti ai giovani laureati.

Il tirocinio si svolgerà nella sede comunale, e riguarderà attività di ricevimento e segnalazione problematiche, nonché verbalizzazione e stesure di relazioni periodiche, vigilanza e monioraggio sulle condizioni di restrizione di libertà. Occorrerà, in alcuni casi, recarsi presso la casa circondariale o l’ospedale cittadino.

Il tirocinio è aperto a tutti coloro i quali dispongano di una laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, in relazioni internazioni, in politica sociali, come assistente sociale e titoli equipollenti. Rimangono imprescindibili i requisiti minimi per la partecipazione, dall’assenza di condanne penali al godimento di diritti civili politici. Necessario inoltre un attestato di operatore Edp.