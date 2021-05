Traffico di doga, armi ed esplosivi. Blitz all’alba nel soveratese: 30 indagati

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Cocaina, hashish, marjuana, metadone ed eroina, anche nella forma del cosiddetto cobret: a trafficare la droga, nel basso Ionio-catanzarese, soprattutto nell’area del soveratese, una presunta organizzazione che avrebbe avuto il suo “centro nevralgico”, in particolare, a Chiaravalle e nei comuni limitrofi, con proiezioni fino nelle province di Vibo Valentia e Reggio Calabria.

A smantellare il gruppo ci ha pensato stamani la Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro che ha chiesto ed ottenuto dal Gip del tribunale locale una misura cautelare a carico di 30 persone, eseguita stamani dai carabinieri, nel corso dell’operazione Anteo, non solo nel capoluogo di regione ma anche nelle province di Reggio Calabria, Vibo Valentia, Monza e Brianza e Roma.

Agli indagati si contesta a vario titolo, l’associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti; l’estorsione tentata e consumata, anche con l’aggravante mafiosa; la ricettazione; la detenzione e porto abusivo di armi, anche clandestine e da guerra; la detenzione di materiali esplodenti ed il furto.

Le indagini, condotte in particolare dai militari della Compagnia di Soverato, hanno documentato sia le dinamiche inerenti proprio la gestione di quello che viene definito come “un intenso traffico” di stupefacenti, e sia la l’attività, complementare, del traffico di armi e di esplosivi.

Quest’ultimi venivano approvvigionati - per essere poi rivenduti - prevalentemente tramite furti in abitazioni e in attività commerciali individuati specificamente.

L’operatività del gruppo si sarebbe avvalsa di intensi collegamenti con soggetti ritenuti appartenenti o contigui alla ‘ndrangheta, e riconducibili a cosche radicate oltre che nel catanzarese anche nella provincia reggina e vibonese.

Nel corso delle investigazioni sono stati eseguiti, a riscontro, diversi arresti in flagranza di reato e sono stati anche sequestrati consistenti quantitativi di stupefacente, oltre che di numerose armi, sia lunghe che corte, di diverso calibro, anche da guerra; diverse munizioni; rilevanti quantitativi di esplosivo, in particolare di tritolo; finanche una bomba a mano e artifizi della filiera pirotecnica.

