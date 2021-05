Rende. Auto si schianta contro una cabina del metano: conducente in fuga

Vigili del fuoco in azione a Rende per una fuoriuscita di gas da una cabina sita tra via Domenico Cimarosa e l’incrocio con via Giuseppe Verdi. A provocare la perdita è stata un’auto in corsa che ha travolto la cabina posta a bordo strada.

Secondo quanto si apprende, il conducente del mezzo avrebbe perso il controllo del veicolo e dopo l’impatto si è messo in fuga. L’incidente ha provocato una consistente perdita di gas e i pompieri stanno provvedendo a mettere in sicurezza la zona. Sul posto anche i Vigili Urbani.