Vibo, movida del fine settimana oltre il coprifuoco: diversi multati

Siamo alle porte della bella stagione ed in piena zona gialla, ma non per questo esenti dalle restrizioni anti contagio. Un particolare che deve essere sfuggito a diversi soggetti beccati da Carabinieri nel corso del fine settimana a Vibo Valentia, impegnati nel primo fine settimana di movida andato ben oltre gli orari previsti dal coprifuoco.

Nella fattispecie, a seguito di una serie di controlli predisposti dal prefetto Roberta Luli, i Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia hanno accertato dei movimenti sospetti nel centro storico, dove un gruppo di giovani stava bevendo degli alcolici oltre gli orari consentiti.

In totale sono nove i soggetti multati, per un totale di oltre 4 mila euro di sanzioni. Sanzionato anche il titolare dell’attività rimasta aperta oltre orario, che si è visto imposto anche la chiusura per cinque giorni lavorativi.