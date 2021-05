Family Vax Day: in un solo giorno vaccinati 26.516 calabresi

Il Family Vax Day si è rivelato un successo in Calabria. Tantissimi sono stati infatti i calabresi che hanno risposto bene all’iniziativa promossa dalla Regione Calabria, Commissario ad acta per la sanità, Protezione Civile, Difesa, Aziende Sanitarie e Croce rossa, in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia.

Un evento nato appositamente per sensibilizzare la popolazione a vaccinarsi, con la speranza di tornare al più presto alla normalità e uscire dall'incubo Coronavirus.

Ben 26.516 le somministrazioni nella sola giornata di sabato 15 maggio.

Tutti i punti vaccinali dislocati sul territorio regionale hanno lavorano a pieno ritmo, in particolare quelli potenziati come numero di accessi e con le somministrazioni del vaccino Johnson&Johnson (Catanzaro-Ente Fiera, Reggio-Palazzo Campanella-Gom-Polizia di Stato, Siderno, Crotone-Croce Rossa, Centro di Salute Mentale via Nazioni Unite, Cirò Marina, Mesoraca, Vibo-Palaventia, Ricadi, Filadelfia, Serra San Bruno Corigliano-Rossano, Praia, Lattarico.

Si ricorda che le somministrazioni agli over 40 scatteranno in Calabria tra il 19 e il 20 maggio. La decisione si è resa necessaria per organizzare al meglio la vaccinazione anche per questa fascia d'età, considerando le agende già piene con le categorie aventi diritto al momento e con la programmazione delle dosi che verranno assegnate e consegnate.

Riguardo le somministrazioni per gli over 80, su tutto il territorio regionale, risulta una copertura media del 75%, con punte del 82% a Catanzaro, 80% a Cosenza, Crotone e Vibo e 56% a Reggio Calabria.

“Stiamo dimostrando – afferma il dirigente generale della Protezione Civile Calabria, Fortunato Varone – che possiamo fare ottimi risultati. Ringrazio tutti coloro che stanno collaborando con impegno, professionalità e grande cuore. I numeri che stiamo producendo sono frutto del lavoro di squadra.”