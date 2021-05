I Diapiri Salini di Zinga inseriti nell’Inventario Nazionale dell’ISPRA

Ormai è ufficiale, grazie al lavoro svolto dal Gal Kroton e dalla sezione di Casabona di Italia Nostra i Diapiri Salini di Zinga sono stati inseriti quali Geositi di grande interesse scientifico nell’Inventario Nazionale dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) del Ministero per la Transizione Ecologica.

“I Diapiri salini di Zinga per le dimensioni e per l’estensioni del fenomeno di risalita superficiale e messa a giorno di diapiri di sale, sono unici e per questo importanti per l’intero continente europeo”, questo è il giudizio espresso su Valutazione e Grado di interesse scientifico da parte dell’ISPRA.

Grazie a questo importante riconoscimento, sarà quindi possibile attivare azioni progettuali mirate a mettere in sicurezza l’area interessata e a dare il giusto riconoscimento e valore ad un sito di grande interesse geologico, il più importante dell'Europa.