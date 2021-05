Trebisacce. Il Comandante Provinciale dei Vvf in visita alla nuova caserma: sarà pronta a giugno

Nella giornata di giovedì 13 maggio, il Comune di Trebisacce ha ricevuto la gradita visita dell’Ingegnere Bernardo, Comandante provinciale dei vigili del fuoco di Cosenza.

L’incontro era stato pianificato per concordare le modalità e il funzionamento del distaccamento dei volontari di Trebisacce, proprio in vista dell’imminente stagione estiva e della necessità di integrare il personale che è stato trasferito oppure stabilizzato negli organici dei vigili del fuoco.

“Abbiamo accolto con favore la disponibilità dell’ingegnere Bennardo - ha dichiarato il sindaco di Trebisacce Franco Mundo - nonché di tutti i volontari presenti, unitamente al capo del distaccamento Pino Toscano e di Silvio Gorgoglione, già comandante del distaccamento volontario di Trebisacce attualmente in forza presso il distaccamento permanente di Rossano. Al comandante Bernardo è stato inoltre comunicato che la caserma dei vigili del fuoco di Trebisacce sarà pronta entro il 30 giugno, così come confermato anche dal direttore dei lavori, Ing. Pietro Golia presente all’incontro. Noi continuiamo a lavorare per la crescita della città, dare servizi ai cittadini al comprensorio e garantire sicurezza. Questa è la nostra missione, questo è il nostro obiettivo”.