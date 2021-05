Su Rete4 Michela Brambilla parla de “La Dolce Quiete”, il cimitero per animali domestici

Il cimitero per animali domestici di San Pietro in Guardano sbarca su Rete 4. Domani, domenica 16 maggio alle 10.55 con repliche la domenica alle 14.00 su La 5 e lunedì alle ore 15.30 ancora su Rete 4, Michela Vittoria Brambilla parlerà dell’area nata grazie alla sensibilità di Federica e Francesco Munno nella sua trasmissione: “Dalla parte degli animali”.

Nella rubrica della trasmissione, “Storie a lieto fine”, le telecamere di Rete 4 hanno fatto visita al cimitero per animali “La Dolce quiete”. Un’occasione speciale per ribadire che la perdita di un amico non umano è degna di rispetto.

Nella struttura all’aperto di San Pietro in Guarano è possibile rendere omaggio ai propri amici animali, dando loro una degna sepoltura e un silente luogo curato dove poterli far riposare in pace. Il tutto nel rispetto della privacy e delle richieste dei proprietari.