Covid in Calabria, calano i nuovi casi. In 24 ore 193 positivi e 4 decessi

Drastico calo dei nuovi positivi in Calabria dove sono registrati 193 nuovi casi. Un calo dunque rispetto ai 253 nuovi positivi di ieri (QUI).

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 64.408, mentre i decessi delle ultime 24 ore sono stati 4, per un totale di 1.109 decessi per o con il coronavirus.

Il maggior numero di casi sono stati registrati a Cosenza con i suoi 68 nuovi positivi, seguono Catanzaro (+42), Reggio Calabria (+34), Crotone (+32), Vibo Valentia (+17).

Calo anche dei ricoveri, dato che nei reparti Covid si trovano 380 persone (-2) e in terapia intensiva sono ricoverati 25 pazienti (-4). In isolamento domiciliare si trovano 11.929 persone (-5). I guariti sono 200 per un totale di 50.965. I casi attivi sono invece 12.334.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i casi totali da inizio pandemia sono 21.656, mentre i positivi delle ultime 24 ore sono 34. Attualmente i casi attivi sono 1.962, di cui 94 ricoveri a Reggio Calabria, 22 a Gioia Tauro, 8 a Melito; 8 in terapia intensiva (-1); 1.830 in isolamento domiciliare (-60). I casi chiusi sono 19.694, di cui 19.388 guariti (+94); 306 deceduti (+1).

Nel Cosentino i nuovi positivi sono 68, ma da inizio pandemia si sono ammalati in 21.605. Attualmente i casi attivi sono 7.411, di cui 95 ricoveri a Cosenza, 33 a Rossano, 11 ad Acri, 10 a Cetraro (-1); 9 in terapia intensiva (-3); 7.248 in isolamento domiciliare (+70). I casi chiusi sono 14.194, di cui 13.694 guariti (+3); 500 deceduti (+3). Quattro guariti attribuiti ieri a Catanzaro oggi vengono inseriti nell’Asp di provenienza (Cosenza).

Nel Catanzarese i nuovi positivi sono 42, ma i casi totali confermati sono 9.465. Attualmente i casi attivi sono 1.803, di cui 37 ricoveri a Catanzaro, 8 a Lamezia Terme, 11 al Mater Domini (+1); 8 in terapia intensiva; 1.739 in isolamento domiciliare (+11). I casi chiusi sono 7.662, di cui 7.532 guariti (+26); 130 deceduti.

Nel Crotonese i nuovi casi sono 32, ma da inizio pandemia le persone che si sono ammalate sono: 6.074. Attualmente i casi attivi sono 764 di cui 27 ricoveri (-1); 737 in isolamento domiciliare (+1). I casi chiusi sono 5.310, di cui 5.223 guariti (+32); 87 deceduti.

Nel Vibonese le persone che hanno contratto il Covid sono 5.214, ma i casi delle ultime 24 ore sono 17. Attualmente i casi attivi sono 343, di cui 19 ricoveri (+1); 324 in isolamento domiciliare (-27). I casi chiusi sono 4.871, di cui 4.785 guariti (+45); 86 deceduti,

Per quanto riguarda i dati delle persone provenienti da altra regione o stato che hanno contratto il Covid-19 i casi attivi sono 51 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 343 e sono guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.