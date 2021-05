Covid, oggi Vax Day per Spirlì. Somministrate oltre 750mila dosi

Vaccino anti Covid anche per il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì. Spirlì ha fatto la prenotazione sulla piattaforma lo scorso 30 aprile e questa mattina è andato nel centro vaccinale di Taurianova per ricevere il siero.

Solo ieri, come riportato dalla Protezione civile Calabria, le dosi somministrate sono state 19.774, anche se la Calabria, stando ai dati del Ministero della Salute aggiornati alle 11.13 di questa mattina, si attesta al penultimo posto per numero di dosi somministrate. E oggi si attendono diverse somministrazioni, anche alla luce del Family Vax Days.

La Calabria ha infatti vaccinato l’83,9%%, fa meglio solo della Sardegna (80,6%), su una media nazionale del 89,5%. Complessivamente nella nostra regione le dosi di vaccino somministrate sono 750.797 su 895.200 sieri consegnati.

La copertura vaccinale per la categoria over 80 è arrivata a 144.172 dosi somministrate, 241.803 a soggetti fragili e caregiver, 88.470 operatori sanitari, 27.942 personale non sanitario impiegato in strutture sanitarie o lavori a rischio, 28.557 ospiti di strutture residenziali, 73.385 fascia 70-79 anni, 62.268 fascia 60-69, 30.662 personale scolastico, 17.937 comparto sicurezza e difesa, 35.601 “altro”.