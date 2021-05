Controlli della Polizia nel crotonese: il bilancio della settimana

Gli agenti della Questura di Crotone - nell’ambito del piano di azione Focus ‘ndrangheta – hanno denunciato nell’arco della settimana ben sei persone. Altre nove sono state invece segnalate all’Autorità Amministrativa in quanto assuntori di sostanze stupefacenti.

Inoltre, nel corso della stessa attività sono state identificate 1770 persone e controllati 924 veicoli; per 49 di questi automobilisti sono scattate anche sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Gli stessi agenti hanno inoltre effettuato 66 perquisizioni domiciliari ed eseguito 5 controlli amministrativi, a seguito dei quali sono state elevate 3 sanzioni amministrative.

In materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, sono invece 37 le persone nei confronti delle quali in questi giorni sono state comminate sanzioni per infrazione dei provvedimenti in vigore.

Nel corso di controlli nel centro cittadino un’altra persona è stata fermata e poi condotta negli uffici di Polizia per ulteriori accertamenti.

Mentre nella giornata di mercoledì 12 maggio, il personale della Squadra Volante è stato allertato da un giovane, S.A., che riferiva che poco prima, in una via cittadina, era stato aggredito e derubato del telefono da parte due sconosciuti.

Il ragazzo, di 27 anni, ha rifiutato le cure del 118 ma ha sporto denuncia in merito al furto subito.