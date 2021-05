Incidente stradale sulla Statale 107, bimbo in ospedale per controlli

Incidente stamani, poco dopo le 9, sulla SS107 nel cosentino. Due le vetture coinvolte, una Daewoo Lanos ed una Peugeot 405, a bordo delle quali viaggiavano quatto persone, tra cui un bambino.

Quest'ultimo stato è affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e poi trasportato in ospedale per accertamenti. Illesi invece gli altri passeggeri.

Sul posto, su richiesta della Sala operativa del 118, è intervenuta una Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Cosenza, arrivata dal distaccamento di Rende, che ha messo in sicurezza il sito e le vetture.

Presente anche la Polizia stradale per gli adempimenti di competenza e per appurare la dinamica del sinistro. Disagi per la viabilità si sono registrati sino al termine delle operazioni di soccorso.