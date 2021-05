Coltello in mano semina il panico davanti al supermarket, disarmato dalla polizia

Armato di coltello ha letteralmente scatenato il panico nella serata di ieri nei pressi di un supermercato su viale Giacomo Mancini a Cosenza.

L’uomo, in un apparentemente in stato alterazione psicofisica, è stato notato da alcune persone che passeggiavano, anche insieme a minorenni, mentre si allontanava velocemente dal parcheggio del market, percorrendo a piedi l’ultimo tratto di via Popilia sino a viale Mancini e brandendo in mano un affilato coltello da cucina.

I presenti che assistevano alla scena hanno subito chiamato il 113 e sul posto si è precipitata una pattuglia della Squadra Mobile che ha individuato l’uomo, un 42enne, in passato in cura al C.I.M., il Centro di igieme mentale



Alla vista dei poliziotti, l’uomo ha reagito agitando l’arma di fronte alle persone atterrite. Nel giro di pochi attimi, fortunatamente, gli agenti sono però riusciti a bloccarlo e ad immobilizzarlo, mentre lo stesso asseriva che la sua intenzione sarebbe stata quella di uccidere due persone non meglio identificate

Il 42enne, dopo la ricostruzione dei fatti, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di porto abusivo di armi e per procurato allarme. Il coltello, con lunghezza totale di 32 centimetri, dei quali 20 di lama particolarmente appuntita, è stato invece sottoposto a sequestro.