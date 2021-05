Sorpresi a sgraffignare vestiti e costumi da bagno, denunciati cinque minorenni

Erano entrati in un negozio per fare shopping in vista del cambio di stagione e, una volta scelti i capi, hanno deciso di svignarsela senza pagare ma sono stati beccati e fermati.

Protagonisti della vicenda cinque ragazzini di Gioia Tauro, tutti minorenni, per i quali è scattata la denuncia per furto aggravato in concorso.

Nello specifico, il fatto è accaduto all’interno di un noto esercizio commerciale della cittadina reggina, dove il personale addetto alla vigilanza aveva notato i giovani mentre sgraffignavano alcuni capi di abbigliamento e dei costumi da bagno, il tutto per un valore totale di alcune decine di euro.

Gli stessi vigilanti hanno allertato i Carabinieri che, non appena giunti sul posto, hanno perquisito i minori e sorprendendoli con la refurtiva, alla quale erano stati abilmente tolti i dispositivi antitaccheggio.

Dopo aver esteso i controlli anche ai ciclomotori usato dai ragazzi, i militari hanno trovato altri indumenti rubati ed alcune tenaglie nella disponibilità di uno dei cinque, che è stato denunciato anche per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere. I giovani sono poi stati riaffidati ai loro genitori.

Altro analogo episodio si è verificato sempre nello stesso esercizio commerciale, dove un uomo è stato sorpreso mentre si appropriava di alcuni ami da pesca. Quest’ultimo, subito scoperto dal personale addetto alla vigilanza, è stato identificato e denunciato.