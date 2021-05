Stalettì, perde il controllo dell’auto e finisce nella scarpata. Feriti due 80enni

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Due persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla strada comunale che collega Stalettì allo svincolo della SS106 di località Pietragrande.

Per cause in corso di accertamento, il guidatore di una Lancia Y ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuoristrada, ribaltandosi nella scarpata adiacente la carreggiata.

A bordo della vettura due coniugi 80enni che hanno riportato lievi ferite e contusioni. I due sono stati affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e sono stati poi trasportato in ospedale per altri controlli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Soverato, con supporto di autogrù, che hanno messo in sicurezza il veicolo e l’area e hanno recuperato la vettura. Sul posto anche i Carabinieri sul per i rilievi del caso.