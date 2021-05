Media e informazione, dalla Regione 1 milione a sostegno dell’editoria

Fausto Orsomarso

“Abbiamo sempre guardato con grande rispetto, in un periodo troppo spesso contrassegnato da fake news, alla vera editoria, quella che ha sempre garantito una corretta informazione in Calabria. Ci auguriamo che questo sostegno, che ha un’intensità legata al numero dei dipendenti delle aziende, oltre a essere un impulso per lo sviluppo economico della regione, rappresenti anche un contributo importante per garantire gli stipendi di giornalisti e operatori, in un momento difficile come quello attuale”. Questo il commento dell’assessore regionale Fausto Orsomarso, che ha annunciato l’avviso pubblico destinato ai media calabresi.

Un milione di euro a sostegno del sistema dell’informazione regionale, che si traducono in un contributo che varia da un minimo di 10 ad un massimo di 50 mila euro, in base al numero di soggetti occupati nelle varie società. “Sostenere questo settore, per noi, è un atto doveroso” continua l’assessore, che mira a dare un contributo concreto anche a teatri, discoteche e piscine nel tentativo di “supplire anche ai ritardi del Governo”.

Destinatari dell’avviso le società editrici, le cooperative e le associazioni editoriali e radiotelevisive con sede in Calabria. L’erogazione del contributo sarà gestita da Fincalabra.