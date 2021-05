Conferenza delle Regioni, alla Calabria la presidenza della commissione sulle politiche sociali

È stata una decisione votata in maniera unanime quella che ha visto riconosciuto alla Regione Calabria la presidenza della commissione sulle politiche sociali e la vicepresidenza nella commissione al turismo, durante la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome. Nel corso della riunione, alla quale ha partecipato il presidente facente funzioni Nino Spirlì, sono stati delegati alle rispettive commissioni gli assessori regionali Gianluca Gallo e Fausto Orsomarso.

“I colleghi presidenti hanno così interpretato la disponibilità della Calabria a occuparsi dei problemi dei più fragili, oltre che del rilancio dell’industria più importante per i nostri territori” ha dichiarato Spirlì al termine dell’incontro. “Ai più fragili e alle loro famiglie dedicheremo questi anni di lavoro, avendo come obiettivo la consegna di una Calabria e di un’Italia in cui i servizi siano veramente agibili per tutti”.

“Allo stesso modo, metteremo al servizio della commissione Turismo idee chiare, progetti concreti e obiettivi realmente raggiungibili, al fine di consentire a uno dei settori più colpiti dalla pandemia di ripartire” conclude Spirlì, che augura buon lavoro agli assessori.