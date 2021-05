Terme Luigiane, sit in di protesta dei lavoratori della Sateca

Nuovo sit-in di protesta da parte dei lavoratori della Sateca, la società che gestisce le Terme Luigiane.Un gruppo di dipendenti ha promosso la protesta davanti la sede della Regione, a Catanzaro, per chiedere non solo di riaprire la struttura, la cui chiusura rischia di lasciare senza occupazione almeno 250 persone, ma anche di accelerare le attività per la manifestazione di interesse necessario a trovare un nuovo gestore.

I lavoratori, che attendono di essere ricevuti dal presidente facente funzioni Nino Spirlì, che li aveva già incontrati lo scorso 4 maggio, chiedono inoltre di ripristinare l’acqua.

La vertenza riguarda la sorte della struttura, che si trova nel fuoco incrociato tra l’azienda che ha la concessione delle terme, e i Comuni di Acquappesa e Guardia Piemontese (QUI).