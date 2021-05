San Luca. positivi al Covid se ne vanno in giro in città. Denunciati due fratelli

Sono stati “pizzicati” in giro per strada nonostante fossero positivi al Covid-19. Per questo motivo due fratelli, un 24enne e una 29enne, sono stati denunciati dai carabinieri di San Luca.

I due sono difatti usciti di casa incuranti del provvedimento di isolamento domiciliare firmato dal sindaco, e che avrebbero quindi dovuto rispettare.

A seguito di un controllo nella loro abitazione, non sono stati trovati in casa dai militari che dopo gli opportuni accertamenti hanno verificato non avessero ricevuto autorizzazioni particolari per uscire.