Farmacie, oggi la mobilitazione per il contratto bloccato da otto anni

Seconda giornata di mobilitazione nazionale dei dipendenti delle farmacie, il cui contratto collettivo è bloccato da 8 anni. Per questo motivo la Filcams Cgil - Fisascat Cisl - Uiltucs Uil hanno promosso un’assemblea regionale alla quale prenderanno parte i segretari generali delle categorie per discutere la situazione nazionale che Federfarma contrapporsi a chi “ha dato il cuore e l’anima per aiutare ad alleviare le sofferenze e le angosce di chi ha sofferto e soffre”, è scritto in un comunicato stampa.

I sindacati invitano dunque la Regione ad “aprire lo sguardo verso il popolo calabrese e non solo verso sigle e associazioni datoriali che sono diventati gli interlocutori privilegiati di una classe dirigente che non vuole vedere la sofferenza dei propri cittadini” e chiedono che “i compensi siano distribuiti e ripartiti anche ai lavoratori ed alle lavoratrici, chiediamo lo sblocco del contratto nazionale, chiediamo dignità per chi lavora”.