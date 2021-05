Lavori abusivi in zona vincolata: sequestrato immobile, denunciato il committente

Durante un controllo sul territorio di Briatico, finalizzato a contrastare l’abusivismo edilizio e demaniale marittimo, una pattuglia del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Guardia Costiera di Vibo Valentia, incaricata dalla Procura del capoluogo, ha effettuato delle verifiche su determinati lavori in corso su degli immobili realizzati lungo la fascia costiera di competenza.

Dagli approfondimenti si è così accertato che un immobile, edificato in una zona vicina alla fascia demaniale, erano in corso alcuni lavori di manutenzione straordinaria senza però le autorizzazioni necessarie previste in materia di demanio marittimo.

Dal controllo della documentazione acquisita i militari hanno anche appurato che l’opera era stata edificata in un’area sottoposta a stretto vincolo per erosione costiera.

Il committente dei lavori p stato così denunciato e l’area interessata dalla costruzione è stata posta sotto sequestro.