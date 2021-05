Vicenda Sant’Anna Hospital, la Lega si rivolge a Gratteri

Giacomo Francesco Saccomanno

Viene definita come una “condotta che sembra voglia penalizzare pesantemente una struttura di eccellenza come il Sant’Anna Hospital che negli ultimi 10 anni ha eseguito oltre 35.000 interventi, salvando innumerevoli vite umane” quella assunta dall’Asp di Catanzaro, al punto che il commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno, parla di atteggiamenti “veramente incomprensibili”.

Motivi per il quale la Lega ha chiesto l’intervento di diverse figure di spicco a livello nazionale, come il premier Mario Draghi, il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il Ministro della Salute Roberto Speranza, ed anche del Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri. Nello specifico, il partito del carroccio chiede se siano stati compiuti “comportamenti omissivi” da parte degli stessi ministri, che in tal caso andrebbero rimossi.

“Ancora una volta questi fatti, se non ci sono elementi sconosciuti, dimostrano di come siano fallimentari le nomine di commissari che appaiono inadeguati e completamente staccati dalla realtà dei territori e spesso omettono condotte per paura di poter sbagliare” afferma ancora Saccomanno, che ricorda come tale condizione ricada sulle spalle dei 300 lavoratori coinvolti e dei calabresi.