La Pallamano Crotone impegnata contro il Fasano: gara impegnativa alla ricerca del riscatto

C’è voglia di riscatto in casa della Pallamano Crotone, che a tre partite dal termine del torneo sta cercando di ottenere quanti più punti possibile nel tentativo di scalare la classifica. I giocatori rossoblù credono nelle loro forze e sono determinati a tornare vittoriosi, ma la partita che li aspetta non sarà delle più facili.

L’avversio da battere infatti sarà il Fasano, squadra importante con giocatori che hanno militato nel massimo campionato nazionale, dal livello tecnico definito “molto alto” dagli stessi pitagorici, già reduci di una sconfitta contro la formazione pugliese.

“Non sarà semplice, per niente, ma provarci è un dovere in una partita che sarà sicuramente una sofferenza” afferma la società, conscia della valida preparazione degli atleti che formano “una squadra giovane ma esperta tecnicamente”, pronta a dare il massimo anche in questo scontro.