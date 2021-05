Caloveto, il Comune ordina la pulizia dei terreni incolti

Pugno duro contro l’abbandono indiscriminato di rifiuti nei terreni incolti, che diventano così ricettacolo di sporcizia e rifugio di animali di ogni genere. Il Comune di Caloveto ha infatti pubblicato un’ordinanza per garantire il decoro urbano, che riguarda direttamente tutti i proprietari, i conduttori ed i detentori di terreni all’interno del comune.

Che siano aree agricole non coltivate o zone urbane incolte, i diretti interessati dovranno provvedere entro il 12 giugno prossimo alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’area, pulendola per almeno 5 metri dal passaggio stradale. Chi non rispetterà tale provvidemtno sarà debitamente multato con una sanzione dai 100 agli 800 euro.