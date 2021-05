Fioritura algale, De Caprio convoca i sindaci: “Pianificare monitoraggio”

“Sul fenomeno della fioritura algale è necessario pianificare in modo articolato il monitoraggio del mare e la comunicazione sull’argomento, attraverso azioni condivise con sindaci e cittadini”. È quanto dichiara l’assessore regionale all’ambiente Sergio De Caprio, che questa mattina ha tenuto un tavolo tecnico con alcuni sindaci del cosentino sul tema delle fioriture algali.

Fioriture che causano “l’alterazione del colore delle acque e provoca spesso anche cattivi odori”, fenomeni “facilmente spiegabili, innocui per la balneazione, e approfonditi negli anni in maniera scientifica dai carabinieri del Noe e dalla Capitaneria di porto”. Aspetti che saranno ulteriormente approfonditi dall’Arpacal, alla quale è stato destinato un finanziamento di 500 mila euro da parte della Regione, in attesa di un raddoppio dei fondi ministeriali.

Sempre l’assessore ha parlato di depurazione, chiedendo che “nel Recovery fund si preveda una progettazione per la separazione delle acque bianche da quelle nere, indirizzando finanziamenti direttamente alle amministrazioni comunali”, ma anche di energie rinovabili, dove la Regione ha già “ previsto investimenti pari a 2,4 milioni euro l’anno, triplicando così la tassazione sul grande invaso dell’idroelettrico”.