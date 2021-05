Covid. Il bollettino. Leggero aumento dei nuovi casi (+327), 4 le vittime

Leggero balzo in avanti per i contagi in Calabria, che risalgono oltre quota 300. È quanto emerge dal nuovo bollettino diramato dalla Regione Calabria, dove si registrano 327 nuovi contagi e, purtroppo, 4 vittime.

Il maggior aumento di positivi si riscontra nella provincia di Reggio Calabria (+116), seguita da quelle di Cosenza (+110), di Catanzaro (+46), di Crotone (+40) e di Vibo Valentia (+15). Sono stati 817.225 i tamponi eseguiti su un totale di 753.305 soggetti.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al Covid rilevati sono stati complessivamente 21.562 (+116) e così distribuiti: casi attivi 2.107 (97 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 21 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 8 in reparto a Melito; 8 in terapia intensiva; 1.973 in isolamento domiciliare); 19.455 i casi chiusi (19.151 guariti, 304 deceduti).

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 21.411 (+110): casi attivi 7.312 (103 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 30 in reparto al presidio di Rossano; 3 in terapia intensiva al presidio di Rossano; 16 al presidio ospedaliero di Acri; 12 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 11 in terapia intensiva, 7.131 in isolamento domiciliare); 14.099 i casi chiusi (13.606 guariti, 493 deceduti).

Nel catanzarese, i contagi accertati sono stati finora 9.405 (+46) casi attivi sono 1.840 (41 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 12 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1.774 in isolamento domiciliare); 7.564 i casi chiusi (7.434 guariti, 130 deceduti).

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 6.000 (+40), gli attivi sono 745 (27 in reparto; 718 in isolamento domiciliare); 5.256 i casi chiusi (5.169 guariti, 87 deceduti).

Nel vibonese, infine, casi covid salgono a 5.186 (+15) e gli attivi sono 369 (20 ricoverati, 376 in 4isolamento domiciliare); 4.795 i casi chiusi (4.709 guariti, 86 deceduti).

Da altra regione e dall’estero si registrano 53 casi attivi e 340 casi chiusi, tutti guariti.

GIMBE: SITUAZIONE IN MIGLIORAMENTO

Nel consueto report pubblicato dalla Fondazione Gimbe emerge un complessivo miglioramento nel numero dei contagi: nella settimana dal 5 all’11 maggio infatti l’indice dei casi positivi ogni 100 mila abitanti è diminuito del 15,6% rispetto alla settiaman precedente.

Un dato che si può collegare in maniera diretta alla massiccia somministrazione di vaccini, che vede anche la Calabria impegnata nelle operazione che procedono seppure a rilento. Solo l’11,3% della popolazione ha effettuato il ciclo completo di vaccinazione, mentre la media nazionale è del 13%, mentre ammontano al 14,4% coloro i quali hanno ricevuto solo la prima dose, contro il 16,2% nazionale.

Dati che continuano ad essere sotto media anche nelle altre categorie: gli over 80 vaccinati sono il 62,4% contro il 77% nazionale, mentre la somministrazione di AstraZeneca è pari al 65,6% contro l’80,7% nazionale. Discorso diverso invece per le somministrazioni agli over 70, dove la Calabria è pienamente nella media nazionale con il 18,1% di somministrazioni, e per gli over 60, dove addirittura la regione ha raggiunto 14,3% contro il 12,3% nazionale.