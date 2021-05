Lattarico, shock anafilattico dopo la seconda dose di vaccino: soccorsa e salvata

Attimi di panico questa mattina nel centro vaccinale di Lattarico, quando durante le operazioni di somministrazione del vaccino Pfizer una persona ha avuto uno shock anafilattico.

Si tratta di una donna, una quarantenne che aveva già ricevuto la prima dose, e che ha avuto un malore accusando la reazione allergica.

Immediatamente soccorsa dal personale medico è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza dove i sanitari sono riusciti a stabilizzarla e metterla in sicurezza. Nonostante la reazione e lo spavento, la donna non sarebbe in gravi condizioni.