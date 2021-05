Crotone. Voce incontra i dipendenti di Abramo Cc: “Non siete e non resterete soli”

Un gruppo di dipendenti della Abramo Customer Care è stato ricevuto questa mattina nel palazzo di città dal sindaco Vincenzo Voce.

L’occasione è stata voluta per fare il punto della situazione, oltre ad essere stata una ulteriore circostanza per rinnovare la vicinanza ai dipendenti preoccupati per il proprio futuro lavorativo.

L’incontro è stato preceduto da un lungo colloquio telefonico che il sindaco ha avuto con il dott. Agostino Silipo della System House, che ha rinnovato l’interesse della società all’acquisto dell’azienda.

Dichiarazione di intenti che il sindaco ha riportato ai dipendenti che ha incontrato.

L’altro aspetto che il sindaco ha rimarcato è il lavoro che il Tavolo di Garanzia, istituto dal Consiglio Comunale, sta conducendo insieme ai parlamentari del territorio e i sindacati.

Un impegno costante che ha una esclusiva finalità: concorrere a garantire il futuro lavorativo a migliaia di lavoratori.

“Abramo Customer Care, per la città di Crotone non è una azienda qualunque: rappresenta un patrimonio al quale non si intende rinunciare”. Ha sottolineato il sindaco che ha voluto ribadire che il sostegno dell’amministrazione ai lavoratori e alle loro famiglie, garantendo attenzione attraverso il Tavolo di Garanzia.

“Le soluzioni che potranno arrivare dovranno prioritariamente prevedere la tutela dei lavoratori ed il consolidamento di quanto fatto negli anni precedenti dall’azienda. L’amministrazione sarà sempre al vostro fianco. Non siete e non resterete soli, con voi è tutta la comunità cittadina”, ha concluso Voce.