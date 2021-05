Elezioni regionali, De Magistris si “blinda”: “Non farò le primarie”

Da una parte hanno allungato la mano per procedere insieme lungo il tragitto delle elezioni regionali, dall’altra invece c’è un muro. È quello alzato da Luigi De Magistris, sindaco di Napoli e candidato alla presidenza della Regione Calabria. Ospite a 24 Mattino su Radio 24 De Magistris ha sbarrato la strada alle intenzioni di “gareggiare” alle elezioni con una coalizione. E non solo, perché ha detto di non voler prendere parte alle primarie.

Il motivo? Partecipa “con una coalizione civica per rompere gli schemi e superare lo scontro centrodestra-centrosinistra che ha portato la Calabria dove è ora”.

Cade dunque nel vuoto l’invito mosso Anna Laura Orrico, Dalila Nesci, Elisa Scutellà, Elisabetta Barbuto, Fabio Auddino, Federica Dieni, Giuseppe D’Ippolito, Laura Ferrara, Massimo Misiti, Paolo Parentela e Riccardo Tucci che in una nota avevano chiesto di “riaprire il confronto” e ribadito l’importanza di “una nuova convocazione al tavolo delle trattative" tra le forze politiche di centro-sinistra e il movimento civico che fa capo all'ex magistrato e attuale sindaco di Napoli. (QUI)