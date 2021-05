Family Vax Day, sabato 15 maggio aumento di vaccinazioni

Implementazioni di alcuni centri vaccinali per sabato 15 maggio. In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia, la Regione Calabria, il Commissario ad acta per la sanità, la Protezione Civile, Esercito e la Croce rossa hanno deciso di implementare centri vaccinali per portare al massimo le somministrazioni.

Sarà necessario prenotarsi sulla piattaforma www.prenotazioni.vaccinicovid.gov.it., oppure chiamando al numero verde 800 00 99 66 o mandando sms al 339-9903947 per essere ricontattati. Per info si può chiamare il centralino dedicato della Protezione Civile: 0961 789775.

Potranno accedere alla vaccinazione le categorie fragili, le classi di età over 50 e i caregiver.