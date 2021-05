Vibo Marina, ruspe in azione al Pennello. Demolito il primo fabbricato abusivo

de

Ruspe in azione nell’area del Pennello a Vibo Marina. Il Comune di Vibo Valentia, con un provvedimento emesso lo scorso 27 aprile, ha infatti autorizzato l’abbattimento di una struttura abusiva e di una parte di un secondo manufatto.

Alla presenza del procuratore della Repubblica di Vibo Valentia Camillo Falvo e della sindaca Maria Limardo, le ruspe hanno abbattuto la struttura di via Torino e si sono poi spostate in piazza della Capannina per rimuovere la copertura in eternit di un chiosco di proprietà di un collaboratore di giustizia.

Per Falvo la zona in questione è una delle aree “ più martoriate”. Ha quindi affermato di aver iniziato con “l’attività antimafia, di legalità, adesso quegli spazi che chiedevamo di occupare iniziano a essere occupati. La società civile si sta impegnando molto”.

Le demolizioni per la sindaca sono invece “il segno tangibile del cambiamento posto in atto da questa amministrazione. Lo Stato non arretra e noi non arretriamo. Sono costruzioni abusive che devono essere demolite”.