Isola Capo Rizzuto: sequestrata sopraelevazione abusiva. Denunciata casalinga

Era stata realizzata in un’area vincolata paesaggisticamente perché di interesse archeologico e per questo motivo una sopraelevazione abusiva è stata sequestrata.

È successo a Isola Capo Rizzuto dove i carabinieri forestali, con i colleghi di Santa Severina, hanno scoperto la struttura e hanno denunciato la responsabile per violazioni alla normativa edilizia e paesaggistica.

La sopraelevazione, di due piani, realizzata da poco, non era ancora completata ed era priva della segnaletica prevista per i cantieri edili. Così, a seguito di accertamenti nell’ufficio tecnico comunale. è emerso che era senza titoli abilitativi.

La committente, una casalinga sessantenne del luogo, è stata denunciata alla Procura della Repubblica per abusivismo edilizio in area soggetta a vincolo paesaggistico. Il manufatto è stato sequestrato e dato in consegna giudiziaria alla responsabile delle violazioni.