Vaccinazioni, via libera alla prenotazione per gli over 40

Via libera alle prenotazioni del vaccino anti Covid per gli over 40. Da lunedì 17 maggio i nati dal 1981 potranno infatti prenotarsi per ricevere la dose di vaccino. È quanto scrive il Commissario per l’Emergenza, Francesco Figliuolo, in una lettera alle Regioni.

La struttura, che continua a rilevare un buon andamento della campagna vaccinale, ha deciso di aprire a un’altra fascia d’età e conferisce la possibilità alle Regioni e alle Province autonome di “avviare prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i cittadini over 40, ovvero fino ai nati nel 1981”.

Tuttavia nel documento c’è una raccomandazione, quella cioè di dare priorità ai “soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbidità, fino a garantirne la massima copertura”.