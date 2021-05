Donna trovata morta a Cosenza, nessuna violenza: disposta autopsia

Non ci sono segni di violenza sul corpo di Mirella Spadafora, la donna di 68 anni trovata cadavere nella sua abitazione nei pressi di via degli Stadi a Cosenza (QUI).



La pista dell’omicidio perde dunque consistenza, come emerso dal sopralluogo della Scientifica e del medico legale che propendono all’ipotesi di un malore.

Dalle analisi effettuate nell’appartamento è emerso che il disordine presente fosse dovuto alle manie della donna e non quindi provocato da un esterno. Sulla porta, inoltre, non sono stati trovati segni di effrazione e i vicini di casa hanno riferito alle forze dell’ordine di non aver sentito rumori sospetti.

Il magistrato della Procura di Cosenza arrivato sul posto ha tuttavia disposto gli esami autoptici sul corpo della donna.

Il corpo della donna è stato ritrovato dai carabinieri arrivati sul posto dopo l’allarme lanciato dai familiari che non sentivano la donna da ore. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno aperto la porta di casa.