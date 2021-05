Cosenza. Cadavere di una donna trovato in casa, avviate le indagini

Non riuscivano a mettersi in contatto da giorni, per questo hanno dato l’allarme. E una volta sul posto le i carabinieri hanno fatto l’amara scoperta: la donna, Mirella Spadafora, 68enne, è stata trovata morta nel suo appartamento nei pressi di via degli Stadi a Cosenza.

Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118, mentre si attende l’arrivo della Scientifica per i rilievi del caso e per chiarire le cause della morte.

Le forze dell’ordine non escludono alcuna pista, neanche quella dell’omicidio, dato che la casa è stata trovata in disordine e il corpo della donna seminudo. Dalle prime analisi sembra che la morte risalirebbe a qualche giorno fa.