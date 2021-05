Torna in libertà Giuseppe Piromalli, ha scontato la pena

Carcere di Viterbo

Ritorna in libertà il boss Giuseppe Piromalli, detto "facciazza" o "lo sfregiato". L’uomo, ormai 76enne, è infatti stato scarcerato dopo 22 anni di reclusione al 41 bis.

Piromalli, che ha scontato la pena, è uscito dal carcere di Viterbo e, come riporta sul Quotidiano del Sud, si è presentato alle forze dell’ordine di Gioia Tauro dove ha ricevuto il provvedimento della misura della libertà vigilata per tre anni emesso dal giudice di Viterbo.

Piromalli era stato condannato all’ergastolo per un duplice omicidio, pena poi rimodulata nei gradi di giudizio successivi, ma anche per associazione mafiosa, estorsione ai danni di una società nel porto di Gioia Tauro e per associazione a delinquere finalizzata all’accaparramento degli appalti pubblici per i lavori nel porto di Gioia Tauro.

Dopo un periodo di latitanza, l’uomo è stato arrestato nel 1999 quando è stato sorpreso in un vecchio casolare trasformato per l’occasione in un bunker modernissimo dotato di un sistema elettronico. Per farlo uscire i carabinieri impegnati nell’operazione hanno dovuto utilizzare martelli pneumatici.